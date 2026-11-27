Un lance del Lubiáns-Roller Raúl López Molina

La novena jornada de OK Plata Norte depara un Club Pati Tordera-Calvo Escola Lubiáns en el que los puntos en juego son importantes para dos equipos que tratan de escapar de la parte baja de la tabla.

El equipo carballés logró el pasado fin de semana la ansiada primera victoria de la temporada al superar en su pista al Oviedo Roller por un ajustado 2-1. Ahora falta por ver si ese resultado ha servido para superar el bloqueo mental que parecían sufrir los jugadores carballeses, viendo que partido tras partido las cosas no les acababan de salir.

Este sábado tienen una buena oportunidad ante el conjunto barcelonés para dar otro golpe de autoridad y seguir escalando posiciones.

Por lo de pronto, ya han abandonado su condición de colistas y están penúltimos con 5 puntos (1 victorias y 2 empates). El Tordera, por su parte, es cuarto por la cola con un balance de 2 triunfos y 2 empates. Una de las victorias la consiguió en casa ante el Geieg (2-1) y la otra en la pista del Oviedo Roller (2-6).