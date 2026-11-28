Una acción del Calvo Xiria-Teucro de la pasada temporada Raúl López Molina

El Calvo Xiria tiene afronta un desplazamiento complicado esta tarde noche toda vez que juega en la pista del Teucro Lintel (20.30 horas). Los pontevedreses conforman junto a Atlético Novás y Lanzarote el trío de equipos que se están mostrando intratables este curso, en el que marchan empatados a 18 puntos al frente del grupo.

Hasta el momento el Teucro solo ha perdido un partido y fue el que jugó en la pista del Gáldar de Gran Canaria (28-26). Los otros nueve los cuenta por victorias.

Por lo que respecta al cuadro carballés, es su segundo desplazamiento consecutivo luego de que la pasada jornada le correspondiese visitar la pista del Ciudad de Tacoronte tinerfeño, en donde cayó por 34-29. Los de Adrián Dubra intentarán ponérselo hoy difícil al Teucro, en un partido en el que no tienen nada que perder.

Primera Autonómica

En Primera Autonómica Masculina, Calvo Xitria B juega este domingo (18.39 horas) en la pista del Parrillada La Ronda Arteixo, en donde buscarán estrenar su casillero de puntos.

Por lo que respecta a Primera Autonómica Femenina, al Calvo Xiria también le corresponde jugar mañana domingo. Las carballesas, que la pasada jornada ganaron en Porriño (18-27), reciben mañana al Bm. Samertolameu (Vila de Noia, 12.45 horas).

En el mismo grupo el Balonmano Xallas viaja también en la jornada dominical a la pista del Poio Artai (17.15 horas). Las xalleiras vienen de ganar en la pasada jornada a la SAR Impernoroeste por 30-21.