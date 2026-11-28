Los carballeses encajaron su segunda derrota consecutiva tras la sufrida siete días antes frente al Basconia Raúl López

El Bergantiños puso fin a su nefasto mes de noviembre sufriendo una nueva derrota, esta vez en el derbi provincial ante el Compostela, que se impuso por 3-1. El cuadro carballés suma ya seis partidos consecutivos sin conocer la victoria y, tras este resultado, sale de los puestos de playoff después de haber sido líder del grupo durante cuatro jornadas.

El Bergan regresó de vacío de un Vero Boquete de San Lázaro algo pesado por la lluvia, a pesar de haberse adelantado a la media hora con un gol de René Pérez. Sin embargo, el conjunto santiagués fue capaz de darle la vuelta al marcador antes del descanso con un gol de Dani González y un penalti transformado por Buba. La escuadra rojilla buscó sin fortuna revertir el resultado tras el intermedio ante un Compos que sentenció la victoria con un nuevo gol de Buba mediado el segundo período.

Una semana más, las novedades en el once inicial de Simón Lamas volvieron a estar en la zaga, donde las bajas obligaron al técnico a recomponer la línea con Isra y Joseda de laterales y René Pérez y Tomás como centrales.

Salvo la clara ocasión de Antón Guisande en el minuto 23, todo lo destacado del primer tiempo sucedió en los últimos quince minutos, que fue cuando se marcaron los tres goles. En la primera media hora de juego hubo demasiado respeto entre ambos equipos y muy pocas ocasiones de gol.

El Bergantiños comenzó el encuentro con ganas de llevar la iniciativa y las primeras llegadas al área fueron suyas. Por su parte, el Compostela apostó por la presión y buscó salir con verticalidad al ataque.

Los primeros disparos fueron de la escuadra santiaguesa. Avisaron Unai con un remate desviado y Antón Guisande con un disparo desde el borde del área que se fue muy cerca del poste. El Compostela tuvo su oportunidad más clara en el minuto 23 tras una recuperación en el centro del campo. Un pase en profundidad dejó a Antón Guisande en un mano a mano ante Alberto, que el guardameta del Bergan desbarató despejando a córner.

Llegan los goles

El punto de inflexión del primer acto se produjo cumplida la media hora, cuando el cuadro rojillo consiguió marcar en su primer remate claro a portería del partido. Tras sacar un córner en corto, Koke centró al segundo palo y René Pérez remató de cabeza al fondo de la red.

Tan solo dos minutos después iba a llegar el empate en una buena combinación del cuadro compostelano. Buba, entrando por la derecha, asistió a Miguel al borde del área, el central filtró un gran pase interior a Dani González y el cántabro batió por bajo a Alberto con un remate raso.

El partido parecía que iba a alcanzar el descanso con empate, pero, en los instantes finales, el colegiado gallego Oliveira Dios señaló un penalti a favor del Compostela por un agarrón de Tomás sobre Buba. El delantero del conjunto santiagués asumió el lanzamiento, engañó a Alberto y marcó su quinto gol de la temporada.

Carlos de Lerma aprovechó el descanso para realizar un cambio y dio entrada a Mario por Unai, que tenía tarjeta. El Bergan, por su parte, regresó al césped asumiendo riesgos y tratando de meter a su rival en el área.

Inmejorable ocasión de Ale Sánchez

En el minuto 52, la formación carballesa tuvo su mejor ocasión para empatar. Iago Novo metió un pase magistral elevando el balón por encima de la defensa y dejó a Ale Sánchez en un mano a mano ante Edu Sousa, que cortó el peligro despejando a córner.

El Compostela se mostró contemporizador y trató de ralentizar el ritmo del encuentro. El Bergantiños se estrelló una y otra vez contra la solidez defensiva del conjunto santiagués, que esperó su oportunidad para sentenciar la victoria en el minuto 70. Poco antes, Dani González había enviado un disparo al larguero después de que el balón golpeara en Tomás y cambiara de trayectoria.

El tercer gol del Compos también llegó tras una perfecta combinación. Manu Rivas jugó con Dani González, que filtró un pase interior a Buba para que el delantero picara el balón ante la salida de Alberto y marcara con un remate cruzado.

Simón Lamas quemó todas sus naves y fue dando entrada a los recursos ofensivos que tenía en el banquillo. Sin embargo, todo fue en balde. Las ocasiones fueron escasas y de poco peligro y el Compostela nunca tuvo la sensación de que se le pudiera escapar la victoria.

Al final, segunda derrota consecutiva de un Bergantiños que tendrá que seguir buscando el ansiado cambio de rumbo en su próximo duelo, la complicada visita al Alavés B, el domingo que viene, a las 12:00 horas.

Ficha técnica

Compostela 3: Edu Sousa; Roque, Miguel, Uzal, Damián, Manu Rivas (Crespo, min. 83); Unai (Mario, min. 46), Dani González; Antón Guisande (César, min. 66), Álex Gil (Edu González, min. 66) y Buba (Teofilovic, min. 77).

Bergantiños 1: Alberto; Isra (Adri Álvarez, min. 66), René Pérez, Tomás, Joseda (Dani Jódar, min. 74); Gandoy, Onyia (David Iglesias, min. 66); Koke, Iago Novo (Hugo Villaverde, min. 83), Ale Sánchez (Ankudinov, min. 74); y Álex Pachón.

Árbitro: Oliveira Dios (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Unai, César y Teofilovic y a los visitantes Tomás, Isra y Dani Jódar.

Goles: 0-1 René Pérez (min. 30). 1-1 Dani González (min. 32). 2-1 Buba, de penalti (min. 45). 3-1 Buba (min. 70).

Campo: Vero Boquete de San Lázaro. 1.080 espectadores.