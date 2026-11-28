Un enfrentamiento de archivo entre el Calvo Xiria y el Teucro Raúl

El Calvo Xiria sufrió su quinta derrota de la temporada en Primera Nacional de Balonmano al ser superado por 35-24 en el enfrentamiento correspondiente a la undécima jornada liguera. Al descanso ya se llegó con ventaja local de siete goles (17-10).

Desde el inicio, Teucro Lintel mostró una gran determinación. En los primeros minutos, Alejandro Lopez Cid abrió el marcador con un gol a los 1:26, seguido rápidamente por otros goles de Iago Rivas y Rhuan Marchette Pereira. El equipo local se adelantó rápidamente con un parcial contundente de 5-0. Sin embargo, tras solicitar tiempo muerto a los 5:46, Calvo Xiria logró reaccionar y comenzó a reducir distancias gracias a Marcos Varela y Daniel Periscal.

A lo largo de la primera mitad, Caue Herrera también brilló al marcar tres goles cruciales que mantuvieron a Teucro en ventaja. A pesar de esto, las exclusiones y amonestaciones afectaron el ritmo del juego para ambos equipos.

Al iniciar la segunda mitad, ambos entrenadores realizaron ajustes tácticos significativos. Teucro continuó aprovechando su capacidad ofensiva. Alejandro López Cid anotó otro gol a las primeras de cambio. Sin embargo, Calvo Xiria no se rindió fácilmente y Julian Garcia y Diego Gago comenzaron a encontrar espacios para anotar.

A medida que avanzaba el tiempo, las defensas se tornaron más sólidas pero hubo momentos donde cada equipo encontró oportunidades claras. Los pivotes como Alvaro Garcia tuvieron un papel destacado creando situaciones favorables dentro del área rival. A pesar del esfuerzo final del Calvo Xiria por recortar distancias —con Chimpo Rodríguez destacándose— Teucro supo mantener su control hasta finalizar con una victoria convincente por 35-24.