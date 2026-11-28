El San Lorenzo-Meicende estuvo igualado Raúl López

En partido adelantado correspondiente a la décimo tercera jornada del Grupo II de Primera Futgal, el San Lorenzo de Verdillo cayó derrotado en su campo por el Sporting Meicende (0-1). Un solitario gol del visitante Isay Rodríguez en el minuto 56 decidió el encuentro.

Fue un choque bastante igualado en el que los carballeses lo intentaron pero acabaron claudicando ante un Sporting Meicende que con este triunfo duerme como líder del grupo, a la espera de lo que haga este domingo el Praíña en su visita al Muxía (19.00).

Triunfo del Club do Mar y derrota del Queixas

También perdió el Queixas en su visita a Boimorto (5-4) aunque los cercedeses estuvieron muy cerca de la gesta. Al descanso perdían por 4-0 y un poco antes se habían quedado en inferioridad por roja directa de Gonzalo Rivas.

En la adversidad se creció un Queixas que en la segunda mitad no paró de recortar distancias con goles Pablo Ferreiro (54), Mateo Viqueira (57 y 84) y Christian (90). La ambición perdió a los visitantes, que no dudaron en ir a por la remontada y fueron cazados por el Boimorto en una contra.

El que ganó fuera fue el Club do Mar al derrotar por un claro 1-5 al Tordoia. Ashier (2), Alberto Díaz (2) y Mario Suárez, fueron sus goleadores.

Para la jornada dominical quedan los enfrentamientos de los dos representantes xalleiros. El Xallas-Vizoño se juega en Fontenla a las 12.00 y el Castriz-Luaña en San Pedro a las 17.00.