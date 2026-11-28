Imagen del Paiosaco-Chantada de liga Raúl López

La décimo tercera jornada de Preferente Futgal depara citas complicadas para los equipos de la comarca. Es el caso de un Paiosaco que recibe en A Porta Santa (Domingo, 12.00 horas) a un Pol que quiere seguir metido de lleno en la lucha por los primeros puestos por lo que no hará concesiones.

El equipo lucense está cuajando una buena temporada como evidencia el cuarto puesto que ocupa en la tabla, con un total de 23 puntos sumados. En una situación mucho más difícil está el Paiosaco, de ahí la necesidad que tiene de asegurar los 3 puntos en juego.

Los de Iván Sánchez lleva una temporada irregular y están 1 punto por encima de las posiciones de descenso. La jornada electoral ha llevado a adelantar el choque a las 12.00 horas y para combatir la lluvia y el frío la directiva local anuncia que se servirán callos en la cantina.

También tiene prohibido fallar el Dumbría en O Conco ante el Burela. El partido está fijado para las 16.00 horas y es una de las últimas oportunidades que tienen los de Pablo Conde para no quedar desahuciados cuando todavía no se ha llegado al ecuador de la competición.

Los dumbrieses llevan un triunfo y dos empates en los tres primeros meses de competición y, de perder este domingo, permitirían al Burela, un rival directo en la lucha por la permanencia, situarse ya con 16 puntos de ventaja.

Por último, el Sofán viaja al García Calvo para enfrentarse al Negreira (domingo, 17.00). Será un duelo que va a exigir a los de O Carral sacar lo mejor de si mismos si quieren regresar a Carballo con algo positivo. Los nicrarienses son segundos en la tabla, con los mismos puntos que el líder San Tirso.