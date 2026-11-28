Santi Martínez pugnando con un jugador salmantino Raúl López

El Basket Xiria ya no solo sabe ganar a domicilio, también lo hace en casa. Este sábado dio buena cuenta del Avenida salmantino, al que derrotó por 83-74, sumando así la segunda victoria consecutiva en su pista tras la lograda la pasada semana ante el Chantada.

El choque ante el Usal Meins empezó con mucha igualdad, de tal forma que al término del primer cuarto (15-17) las espadas seguían en todo lo alto al no haber un dominador claro.

Sí lo hubo en el segundo, fase en la que los de Héctor Méndez desplegaron su mejor juego y aprovecharon para dar un estirón que acabaría resultando definitivo, gracias sobre todo a su acierto en el lanzamiento. El parcial de 29-14 hizo que los carballeses se fuesen al parón con 15 de ventaja.

En la segunda mitad siguió el control local hasta que en el acto definitivo los salmantinos aprovecharon para maquillar el resultado.

Rubén Rey fue el máximo anotador de partido con 18 puntos, seguido de su compañero Eric del Castillo, que logró 15.

En lo tocante a estadísticas, los locales fueron mejores en lanzamientos de campo (44% por 36%) y en tiros de 2 (52% por 40%), además de perder dos balones menos que sus rivales. El rebote estuvo muy parejo, con 44 capturados por los de Carballo y 43 por el equipo salmantino.