En la cita participaron los mejores deportistas del salvamento y socorrismo de Galicia Raúl López

Más de 150 deportistas participaron finalmente en el VI Campeonato Gallego de Distancias Curtas que se disputó el pasado sábado en la piscina municipal Carballo Calero, coincidiendo con la trigésima edición del Memorial Carlos Servando.

La competición reunía el aliciente de que servía de preparación para el Campeonato de España que se disputará el próximo mes de diciembre, lo que hizo que por la capital carballesa pasaran este fin de semana los mejores deportistas del salvamento y socorrismo gallego.