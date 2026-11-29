Una acción del Sofán B-Baio disputado en O Carral Raúl López

La duodécima jornada de la Liga da Costa permitió al Baio distanciarse dos puntos más de su inmediato perseguidor, un Fisterra que empató en casa ante la Esteirana.

El líder derrotó en O Carral al Sofán B por 1-2. Sergio Antelo a la media hora adelantó a los blanquiazules, que vieron como en el 67 Rubén Porteiro volvía a colocar las tablas en el marcador. Dos más tarde el goleador visitante MC dio los tres puntos a su equipo.

El Fisterra no pasó del empate (3-3) ante el Esteirana. Ambos equipos ofrecieron una primera parte trepidente, en la que los locales se adelantaron con dos goles de Bruno e Isaac. Pablo y Elías en los minutos 42 y 45 establecieron el 2-2 con el que se llegó al descanso. A falta de media hora Pablo hizo el 2-3 y cinco minutos más tarde Bruno firmó el definitivo 3-3.

También finalizó en tablas el Camariñas-Malpica (5-5).Para los locales marcaron Brandon, Fabián, Javier y Souley; y para los visitantes Pablo, Bamba (2), Raúl y Fabián Suárez, este en el 90+6.

El Corcubión no tuvo mayores problemas para imponerse al Coristanco por 4-0, con goles de Ismael, Luis, Jon y Pape Mamadou.

Con victoria local, en este caso por 2-1, finalizó igualmente el Cee-Corme. Pablo y Xián lograron los goles ceenses; Martín marcó el del equipo cormelano.

Cabana y Outes se repartieron los puntos (2-2), gracias a los tantos de Simón y Xabier; y de Manel y Eloy.

Con victoria visitantes finalizó el Ponteceso-Soneira (2-3). Hadrián fue el goleador local y José Manuel y Juanma dieron los tres puntos a los de Vimianzo.

Por último, el Oza derrotó al Porteño por 3-1. Salah (2) y Anxo marcaron para los carballeses y Babacar recortó distancias cerca del final.