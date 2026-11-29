Los jugadores del Bergantiños B celebrando uno de sus triunfos Bergantiños FC

En Tercera Futgal de la Costa el Bergantiños B continúa incrementando poco a poco su ventaja al frente de la tabla. En la duodécima jornada liguera los carballeses se impusieron por 2-3 en el campo de un Lira que se adelantó por dos veces, con goles de Roberto Amoedo y Saúl. Los rojillos reaccionaron bien y con goles de Cristian y Borja (2) se llevaron 3 puntos importantes.

El Laxe, por su parte, no pudo pasar del empate (3-3) ante el Muros. Jose, Brais Simal y Guzmán marcaron para los laxenses y Jesús, Daniel y Alejandro lo hicieron para los muradanos.

El Cerqueda no tuvo mayores problemas, pese a empezar perdiendo, para sumar los 3 puntos en juego ante el CD Razo, al que derrotó por 4-1. Marcos, Iago, Eloy y Gustavo, marcaron para los de casa, y Brais lo hizo para los carballeses.

Con mucha solvencia también se impuso el Baíñas al Inter de Brens (4-0). Sus goleadores fueron: Leandro, Fabián, Cristian y Raúl.

Muchos goles hubo asimismo en el Sp. Zas-Monte Louro (3-3). Para los sportinguistas marcaron Álvaro y Redondo (2); para los de Louro lo hicieron Javier, Simón y Saúl.

El Camelle, por su parte, se impuso por 3-1 a un colista Nantón que empezó ganando con un gol de su capitán y presidente Carlos Vidal. La remontada local fue obra de Marcelino (2) y Lucas.