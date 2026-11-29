En partido adelantado a la jornada del sábado, el San Lorenzo cayó ante el Meicende por 0-1 Raúl López

El Muxía no fue capaz de frenar al Sporting Praíña que le superó por 1-3, resultado que le permite seguir en lo más alto de la tabla. Los visitantes no tardaron en demostrar el porqué de la buena temporada que están realizando y en los últimos minutos de la primera mitad golpearon dos veces por mediación de Alexis y Elvis.

Cuando el Muxía aún no se había repuesto, a los cinco de la reanudación llegó el 0-3, obras de nuevo de Alexis. Manuel marcó el gol del honor muxián.

Mejor le fueron las cosas al Castriz, aunque tuvo que sufrir hasta el final para poder imponerse por 2-1 al Luaña. Brais a la media hora adelantó a los de Brión, pero Marcos Corzón se convirtió en el héroe local al darle la vuelta al encuentro con dos goles en los minutos 67 y 90.

El que no levanta cabeza es el colista Xallas, que este domingo volvió a caer en casa por un claro 0-3 ante el Vizoño.

Los marcadores se completan con los de los partidos adelantados al sábado: San Lorenzo-Sp. Meicende, 0-1; Boimorto-Queixas, 5-4; y Tordoia-Club do Mar, 1-5.