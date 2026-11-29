Adrián Alcaina en un partido con el Muxía Raúl López

El CF Muxía anuncia que intervención quirúrgica a la que fue sometido su jugador Adrián Alcaina tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, fue todo un éxito.

Desde el club la animan para afrontar el reto que le queda por delante: "Agora comeza unha nova etapa, a da recuperación, na que non estarás só. Todo o equipo e afección están contigo e mandámosche toda a forza e o cariño do mundo".

Directivos, técnicos y compañeros se muestran convencidos de que "volverás máis forte ós terreos de xogo", pero le recuerdan la importancia de ir "paso a paso, con traballo, paciendia e esa ilusión que te caracteriza".