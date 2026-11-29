Un lance del Paiosaco-Pol disputado en A Porta Santa Raúl López

Reparto de puntos en el Paiosaco-Pol (1-1), correspondiente a la décimo tercera jornada de Preferente Futgal. Tal y como se esperaba fue un choque muy competido entre dos equipos que buscaron los tres puntos hasta el final.

Los de Iván Sánchez empezaron bien y poco antes de la media hora se adelantaron en un certero remate de Pablo Rodríguez. Los verdiblancos se aplicaron en defensa sin renunciar a ampliar la cuenta hasta que a falta de un cuarto de hora para el final llegó el empate lucense en una acción de Luis André.

Los locales no se conformaron y buscaron desnivelar de nuevo la contienda y a punto estuvieron de conseguirlo ya que con el partido prácticamente finiquitado estrellaron un balón en el travesaño de la portería visitante.

Derrotas de Dumbría y Sofán

El Dumbría, por su parte, continúa una semana más como colista tras caer derrotado por 4-1 en su visita al campo del Burela. Los de Pablo Conde solo mantuvieron el empate inicial doce minutos y a pasada la media hora volvieron a encajar el segundo, obra también de David. Jairo, en el 57, marcó el 3-1 y aunque a renglón seguido acortó distancias Javier Souto, los visitantes no lograron acercarse más en el marcador y encajaron el cuarto en el 90.

También cayó el Sofán en su visita al García Calvo de Negreira (1-0). El único gol del partido lo marcó Yago García justo antes del descanso. Los carballeses hicieron un partido muy serio ante un rival que con su triunfo y el empate en casa del San Tirso se coloca líder.