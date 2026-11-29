El Paiosaco tuvo que conformarse con sumar un punto ante el Pol
Los de Iván Sánchez se encontraron con el larguero en una de las últimas acciones del partido
Reparto de puntos en el Paiosaco-Pol (1-1), correspondiente a la décimo tercera jornada de Preferente Futgal. Tal y como se esperaba fue un choque muy competido entre dos equipos que buscaron los tres puntos hasta el final.
Los de Iván Sánchez empezaron bien y poco antes de la media hora se adelantaron en un certero remate de Pablo Rodríguez. Los verdiblancos se aplicaron en defensa sin renunciar a ampliar la cuenta hasta que a falta de un cuarto de hora para el final llegó el empate lucense en una acción de Luis André.
Los locales no se conformaron y buscaron desnivelar de nuevo la contienda y a punto estuvieron de conseguirlo ya que con el partido prácticamente finiquitado estrellaron un balón en el travesaño de la portería visitante.
Derrotas de Dumbría y Sofán
El Dumbría, por su parte, continúa una semana más como colista tras caer derrotado por 4-1 en su visita al campo del Burela. Los de Pablo Conde solo mantuvieron el empate inicial doce minutos y a pasada la media hora volvieron a encajar el segundo, obra también de David. Jairo, en el 57, marcó el 3-1 y aunque a renglón seguido acortó distancias Javier Souto, los visitantes no lograron acercarse más en el marcador y encajaron el cuarto en el 90.
También cayó el Sofán en su visita al García Calvo de Negreira (1-0). El único gol del partido lo marcó Yago García justo antes del descanso. Los carballeses hicieron un partido muy serio ante un rival que con su triunfo y el empate en casa del San Tirso se coloca líder.