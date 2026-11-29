Imagen del Lubiáns-Roller de la pasada jornada Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns no pudo conseguir su objetivo de hacerse con la segunda victoria de la temporada tras caer derrotado por 5-2 en la pista del Club Pati Tordera.

El conjunto barcelonés fue siempre por delante en el marcador y supo reaccionar con rapidez en las dos ocasiones que los visitantes perforaron su portería.

El 1-0 llegó a los 6 minutos de partido con un lanzamiento de Elías. A partir de aquí el marcador ya no se movería hasta el tramo final de la primera mitad. A falta de 6:27 para el final Álvaro Trigo volvió a poner las tablas en el electrónico pero como ocurrió otras veces, sin apenas tiempo para saborear la momentánea igualada, volvieron a adelantarse los catalanes por mediación de Martos. El Tordera incrementaría su ventaja poco después con un gol de Ignasi a falta de cuatro minutos para el descanso, al que se llegó con 3-1

Los carballeses retornaron al partido con buenas vibraciones y a los 5 minutos de juego Gorka Oliveira hacía el momentáneo 3-2 al transformar un penalti.

Tampoco esta vez duró mucho la alegría visitante porque cuatro minutos más tarde Albert Amores establecía el 4-2, que pudo ampliar un minuto después su equipo de no desperdiciar un penalti. A tres del final, Eric Elías rubricó el 5-2 definitivo.

El Calvo Escola Lubiáns formó con los siguientes jugadores: Rodrigo (portero); Gorka Oliveira, Álvaro Trigo, David Sánchez, Markel Muñoz--cinco inicial--Antón López, Álex Pérez, Álex Novoa y Aitor Corcuera.