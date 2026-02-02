Mi cuenta

Jesús Pereira Rivera

Falleció anteayer, a los 86 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy lunes, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Felix de Anllons. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Anllons (Ponteceso), 2 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños