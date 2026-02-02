Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Primera Dosil Carpintero

(Primera de Abelina)

 Falleció el 1 de febrero del presente, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción de la finada: Lunes, día 2, a las once y media de la mañana salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las doce y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota. Velador nº 3.

Pedrafigueira, 2 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños