María Primera Dosil Carpintero

(Primera de Abelina)

Falleció el 1 de febrero del presente, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción de la finada: Lunes, día 2, a las once y media de la mañana salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las doce y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota. Velador nº 3.

Pedrafigueira, 2 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños