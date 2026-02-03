María Fernández Bueno
(María da Chilena) (Viúva de Manuel Franco Franco)
Finou o día 2 de febreiro de 2026, ós 85 anos de idade, confortada cos AA.EE.
D.E.P.
A súa familia. prega unha oración pola súa ánima. Conducción, hoxe martes, día 3, as tres e cuarto da tarde. Saída do tanatorio. Funeral de corpo presente na Igrexa parroquial de San Juan de Serres, e sepelio deseguido no cemiterio veciñal das Mimosas. Tanatorio de Serres: Velador nº 1.
Serres, 3 de febreiro do 2026 Tanatorios Pombo Vázquez e hijos