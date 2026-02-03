María Raquel López Domínguez

(Maruja de Cercido) (Viuda de Luciano de La Iglesia Caamaño)

Fallecio el día 2 de febrero de 2026, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro: hoy martes, a las cinco menos cuarto de la tarde, salida de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Erboedo. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial; favores que agradece. Casa mortuoria: Tanatorio Bergantiños Laracha. Túmulo nº 2.

Erboedo (Laracha), 3 de febrero de 2026 P.F. San José de Carballo, S.L.