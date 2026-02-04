Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José María Pose García

(Vecino de Verdes) 

Falleció en el día de ayer a los 66 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy míércoles, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Verdes. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Verdes (Coristanco), 4 de febrero de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta