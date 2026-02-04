José María Pose García
(Vecino de Verdes)
Falleció en el día de ayer a los 66 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy míércoles, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Verdes. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.
Verdes (Coristanco), 4 de febrero de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta