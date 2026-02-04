José María Pose García

(Vecino de Verdes)

Falleció en el día de ayer a los 66 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy míércoles, a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Adrián de Verdes. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Verdes (Coristanco), 4 de febrero de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta