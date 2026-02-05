Fructuoso Martínez Martínez

(Viudo de María del Carmen Lema París)

Falleció el 4 de febrero, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 5, a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Buxantes y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 4.

Cee, 4 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños