Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Fructuoso Martínez Martínez

(Viudo de María del Carmen Lema París)

Falleció el 4 de febrero, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 5, a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Buxantes y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 4.

Cee, 4 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños