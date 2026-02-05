Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Esther Barreira Corral

(Viuda de Francesco Garritano)

Falleció el 24 de enero, a los 76 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Cesullas. Tanatorio de Cabana: Velador nº 1. As Revoltas s/n.

Cesullas (Cabana de Bergantiños), 5 de febrero de 2026 Tanatorios Pombo Vazquez e hijos