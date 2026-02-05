María Esther Barreira Corral

(Viuda de Francesco Garritano)

Falleció el 24 de enero, a los 76 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Cesullas. Tanatorio de Cabana: Velador nº 1. As Revoltas s/n.

Cesullas (Cabana de Bergantiños), 5 de febrero de 2026 Tanatorios Pombo Vazquez e hijos