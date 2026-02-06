Mi cuenta

Jesús Trillo Calvo

Falleció el día 5 de febrero de 2026, a los 75 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, día 6, a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas. Tanatorio Finisterre Velador nº 2. C/ Ara Solís, nº 44.

Fisterra, 6 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños