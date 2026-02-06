Jesusa Rodríguez Morgade

(Chucha do Peiluco)

Falleció anteayer, a los 76 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Monteagudo. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara, nº 1 (A Laracha).

Monteagudo (Arteixo), 6 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños