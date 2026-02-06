Manuel Bouzas Mancebo

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, Nº 62 (Carballo).

Carballo, 6 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños