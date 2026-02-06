Matilde Rostro Verdiñas

(Viuda de Jose Varela Longueira)

Falleció el día 4 de febrero de 2026, a los 103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro: hoy viernes, a las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martín de Razo. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial; favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio - Carballo, túmulo nº 2.

Razo (Carballo), 6 de febrero de 2026 P.F. San José de Carballo, S.L.