Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Matilde Rostro Verdiñas

(Viuda de Jose Varela Longueira)

Falleció el día 4 de febrero de 2026, a los 103 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro: hoy viernes, a las cuatro y media de la tarde salida de la casa mortuoria. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martín de Razo. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial; favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio San Antonio - Carballo, túmulo nº 2.

Razo (Carballo), 6 de febrero de 2026 P.F. San José de Carballo, S.L.