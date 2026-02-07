Bautista Manuel Parga Romero

(O reino de Tufións)

Falleció el 6 de febrero, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Sabado 7, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Cereixo y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorios Pombo Vázquez e Hijos, velador nº 2.

Cereixo, 7 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños