Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Bautista Manuel Parga Romero

(O reino de Tufións)

Falleció el 6 de febrero, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Sabado 7, a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Cereixo y sepelio a continuación en el cementerio de dicha parroquia. Tanatorios Pombo Vázquez e Hijos, velador nº 2.

Cereixo, 7 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños