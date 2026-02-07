Josefa Rial Mallon

(Viuda de Serafín Busto Rial)

Falleció el día de ayer, a los 90 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las dos menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Nantón (Cabana de Bergantiños). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Una menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 3.

Nantón (Cabana de Bergantiños), 7 de febrero de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier