Manuel Torres Pérez

Falleció el día 5 de febrero, a los 63 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy sabado, día 7, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Bértoa. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Bértoa (Carballo), 7 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio