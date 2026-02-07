Ramón Antonio Veloso Sande
(Moncho) (Viudo de Maruja Mayo Martínez)
Finou o 6 de febreiro, ós 92 anos de idade, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ialma. Condución, sabado día 7, ás tres e media do serán saída do tanatorio. Funeral de corpo presente na igrexa parroquial de San Estevo de Abelleira, a continuación, recibirá sagrada sepultura no cemiterio de dita parroquia. Tanatorio de Serres, Poligono de Ventín, velador nº 2.
Abelleira (Muros), 7 de febreiro de 2026 Tanatorios Pombo Vázquez e Hijos