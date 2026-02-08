Mi cuenta

Domingo Antonio Senande Crespo

(Antonio da Camandola)

Falleció el día 7 de febrero de 2026, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy domingo, día 8 a las cinco de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamede. CI Agra dos Portos, s/n. Velador nº 3 . Pompas Funebres Carnota (Grupo Bergantiños).

San Mamede, 8 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños