Domingo Antonio Senande Crespo
(Antonio da Camandola)
Falleció el día 7 de febrero de 2026, a los 77 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, hoy domingo, día 8 a las cinco de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Mamede. CI Agra dos Portos, s/n. Velador nº 3 . Pompas Funebres Carnota (Grupo Bergantiños).
San Mamede, 8 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños