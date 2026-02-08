Fernando Agulleiro Baamil

Falleció el día 7 de febrero de 2026, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, día 8, a las cinco y media de la tarde salida de tanatorio. Misa exequial de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Vimianzo. Nota: Funeral el martes, día 10, a las seis de la tarde. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº4. O Son, nº 68.

Cee, 8 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños