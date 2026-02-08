Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Fernando Agulleiro Baamil

Falleció el día 7 de febrero de 2026, a los 72 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, día 8, a las cinco y media de la tarde salida de tanatorio. Misa exequial de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Vimianzo. Nota: Funeral el martes, día 10, a las seis de la tarde. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº4. O Son, nº 68.

Cee, 8 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños