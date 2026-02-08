Jesusa Carracedo García

(Vecina del lugar de Campo de Bolón - Sofán)

Falleció a los 73 años de edad, confortada con los AAEE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro, que se celebrará hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa (Sofán).

Sofán (Carballo), 8 de febrero 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta