Carmen Vidal Rama

Falleció el día 7 de febrero, a los 82 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará hoy lunes, día 9, a las cuatro y veinte de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Brantuas. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Brantuas (Ponteceso), 9 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio