Visitación Varela Varela

(Visitación da Pereira) (Viuda de Evaristo García Baña)

Falleció ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristobal De Cerqueda. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ Camuza B, nº 31.

Cerqueda (Malpica De Bergantiños), 9 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños