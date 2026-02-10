Antonio Fandiño Piñeiro

Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las once de la mañana. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las once y media de la mañana. Cementerio: municipal de Carballo. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 6. C/ Madame Curie, nº 3. Polig. A Grela - A Coruña.

Carballo, 10 de febrero de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es