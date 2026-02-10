Mi cuenta

Bernardo Cambre Suárez

Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Ardaña. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, Nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Ardaña (Carballo), 10 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños