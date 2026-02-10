Eliseo Rey Landeira

(Viudo de Ana García Martínez)

Falleció a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Lestón. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel. 981 605 858 Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lestón (A Laracha), 10 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños