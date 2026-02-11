Elvira Suárez Barca

(Viuda de Manuel Varela Varela)

Falleció ayer, a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las tres menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Nuestra Señora del Socorro de Caión. Tanatorio de Laracha, velador nº 3.

Caión (A Laracha), 11 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños