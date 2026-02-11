Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Elvira Suárez Barca

(Viuda de Manuel Varela Varela)

Falleció ayer, a los 80 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGAN una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las tres menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio nuevo parroquiales de Nuestra Señora del Socorro de Caión. Tanatorio de Laracha, velador nº 3.

Caión (A Laracha), 11 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños