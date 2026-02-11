Inés Iluminada Fernández Rodríguez

(Viuda de Antonio O Merexán)

Falleció el 9 de febrero, a los 82 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles día 11 a las doce de la mañana salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ciprián de Vilastose. Tanatorio de Muxía, velador nº 3.

Vilastose (Muxía), 11 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños