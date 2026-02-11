Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jeremías Trillo Costa

(Irmán do francés de Castro de Frixe)

Falleció el 10 de febrero, a los 73 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles día 11, a las cuatro de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Leocadia de Frixe. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 2.

Cee, 11 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños