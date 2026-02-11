Jeremías Trillo Costa

(Irmán do francés de Castro de Frixe)

Falleció el 10 de febrero, a los 73 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles día 11, a las cuatro de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Leocadia de Frixe. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 2.

Cee, 11 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños