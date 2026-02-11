Justina Rodríguez Álvarez

(Viuda de Marcelino Lafuente Casal)

Falleció ayer, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Noicela (Carballo). Tanatorio de Laracha, velador nº 1.

Noicela (Carballo), 11 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños