Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Justina Rodríguez Álvarez

(Viuda de Marcelino Lafuente Casal)

Falleció ayer, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Noicela (Carballo). Tanatorio de Laracha, velador nº 1.

Noicela (Carballo), 11 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños