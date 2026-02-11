Santiago Manuel Lago Caamaño

(Ito)

Falleció el 9 de febrero, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles día 11, a las cinco menos cuarto de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión e incineración a continuación en el crematorio de Bértoa (Carballo). Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4.

Cee, 11 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños