Carmen Rial García
(Viúva de Modesto Froján Blanco)
Finou o día 11 de febreiro, aos 90 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituiais.
l D.E.P. l
Os seus fillos, María Rufina, Manuel, Francisco, Víctor e Carlos; fillos políticos, Evaristo Domínguez, Laura Pino, Rosa Mariño e Rocío Varela; netos, Helena, Daniel, Pablo, Pedro e Andrea; netos políticos, David Pereiro e Mar Pino; bisneta, Candela; irmá, Maruja; afilladas, Sara e Helena; sobriños, curmáns e demáis familia.
Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma, e a asistencia ao seu sepelio que terá lugar hoxe xoves, día 12, no cemiterio de San Pedro de Nantón ás doce do mediodía. Saída do tanatorio ás once e media. Pompas Fúnebres Costa.
A Piolla - Nantón (Cabana), 12 de febreiro de 2026 Pompas Costa