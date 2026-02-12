Mi cuenta

Carmen Rial García

(Viúva de Modesto Froján Blanco)

Finou o día 11 de febreiro, aos 90 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituiais.

l D.E.P. l

Os seus fillos, María Rufina, Manuel, Francisco, Víctor e Carlos; fillos políticos, Evaristo Domínguez, Laura Pino, Rosa Mariño e Rocío Varela; netos, Helena, Daniel, Pablo, Pedro e Andrea; netos políticos, David Pereiro e Mar Pino; bisneta, Candela; irmá, Maruja; afilladas, Sara e Helena; sobriños, curmáns e demáis familia.

Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma, e a asistencia ao seu sepelio que terá lugar hoxe xoves, día 12, no cemiterio de San Pedro de Nantón ás doce do mediodía. Saída do tanatorio ás once e media. Pompas Fúnebres Costa.

A Piolla - Nantón (Cabana), 12 de febreiro de 2026