Diario de Ferrol

Carmen Rial García

(Viúva de Modesto Froján Blanco)

Finou o día 11 de febreiro, aos 90 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituiais.

l D.E.P. l

Os compañeiros do seu fillo Manuel Froján, do Grupo Editorial El Ideal Gallego, únense á dor da súa familia e pregan unha oración pola súa alma. Sepelio que terá lugar hoxe xoves, día 12, no cemiterio de San Pedro de Nantón ás doce do mediodía. Saída do tanatorio ás once e media. Pompas Fúnebres Costa.

A Piolla - Nantón (Cabana), 12 de febreiro de 2026 Pompas Costa