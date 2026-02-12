Carmen Rial García
(Viúva de Modesto Froján Blanco)
Finou o día 11 de febreiro, aos 90 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituiais.
l D.E.P. l
Os compañeiros do seu fillo Manuel Froján, do Grupo Editorial El Ideal Gallego, únense á dor da súa familia e pregan unha oración pola súa alma. Sepelio que terá lugar hoxe xoves, día 12, no cemiterio de San Pedro de Nantón ás doce do mediodía. Saída do tanatorio ás once e media. Pompas Fúnebres Costa.
A Piolla - Nantón (Cabana), 12 de febreiro de 2026 Pompas Costa