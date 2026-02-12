Jesús Suárez Ourens
(Jesús de Ourens)
Finou onte, aos 82 anos de idade, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver, hoxe xoves, con saída do tanatorio as cinco e media da tarde ao cemiterio parroquial de Malpica. Funeral ás seis da tarde na igrexa parroquial de San Xulián de Malpica. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ Camuza s/n – Malpica. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Malpica, 12 de febreiro do 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños