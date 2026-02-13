Alejandro Figueiras Brantuas

Falleció el día 11 de febrero, a los 78 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. La asistencia al funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy viernes, día 13 a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Matiño de Cores (Ponteceso). A continuación recibirá sepultura en el Cementerio Parroquial; favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Cores (Ponteceso), 13 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio