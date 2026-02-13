Antonio Rodríguez Doval

(Viudo de Lourdes Siso)

Falleció el día de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa que celebrará hoy viernes, día 13, a las cinco de la tarde, en la capilla del Tanatorio, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio municipal de Sada. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com

Fontán (Sada), 13 de febrero de 2026 Funeraria Apóstol