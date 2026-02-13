Áurea Pérez Barreira

(Viuda de Jesús Alvarellos Nuñel)

Falleció anteayer, a los los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra señora de los remedios de Corme - Porto. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n.

Corme - Porto (Ponteceso), 13 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños