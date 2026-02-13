Higinio Faquet Rodríguez

Falleció en el día de ayer, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo; la familia agradece asistencia. Capilla ardiente: Tanatorio de Bértoa, sala nº 2.

Verdillo (Carballo), 13 de febrero de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta