Josefa Andrade Ferreiro

(Josefa do Ferrador) (Viuda de Severino Allo Calvo )

Falleció ayer, a los los 81 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Corcoesto. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 1. C/ Aduana, s/n.

Corcoesto (Cabana), 13 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños